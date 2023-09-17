Napoli, Genoa ile berabere kaldı Genoa deplasmanına giden Napoli, rakibiyle 2-2 berabere kalarak bir puana razı oldu.

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Serie A 4. hafta maçında Napoli, deplasmanda Genoa ile karşılaştı.

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Genoa'nın ev sahipliğinde oynanan maç 2-2 sona erdi.

Ev sahibi ekip 40. dakikada Bani, 56. dakikada ise Retegui'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Napoli, 76. dakikada Raspadori, 84. dakikada da Politano'nun golleriyle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve sahadan taraflar 2-2'lik skorla ayrıldı.

Genoa'da Galatasaray'dan kiralanan Berkan Kutlu maçta yedek kulübesinde yer alsa da teknik direktör Alberto Gilardino tarafından süre alamadı.

Son şampiyonun ikinci puan kaybı

Rudi Garcia'nın ekibi son şampiyon Napoli bu sezon ikinci puan kaybını yaşadı.

Bu sonuçla Napoli, puanını 7'ye yükseltti. Genoa ise 4 yaptı.Ligin bir sonraki haftasında Genoa, Lecce ile karşılaşacak. Napoli ise Bologna deplasmanına gidecek.