Napoli, Genoa karşısında 1 puanı son dakikada aldı

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İtalya Serie A'nın 25. hafta mücadelesinde Napoli ile Genoa karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Genoa, 47. dakikada Frendrup’un golüyle öne geçti. Napoli’de Ngonge, 90. dakikada bu gole cevap verdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.
Napoli, 36 puana yükseldi
Bu sonuçla Napoli’nin 3 puan hasreti 2 maça çıktı. Sahadan beraberlikle ayrılan Napoli puanını 36, Genoa ise 30 yaptı.
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