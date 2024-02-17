Napoli, Genoa karşısında 1 puanı son dakikada aldı Serie A’nın 25. haftasında Napoli sahasında Genoa ile 1-1 berabere kaldı. 90. dakikada 1 puanı kurtaran Napoli’nin bu sonuçla galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

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İtalya Serie A'nın 25. hafta mücadelesinde Napoli ile Genoa karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Genoa, 47. dakikada Frendrup’un golüyle öne geçti. Napoli’de Ngonge, 90. dakikada bu gole cevap verdi ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Napoli, 36 puana yükseldi

Bu sonuçla Napoli’nin 3 puan hasreti 2 maça çıktı. Sahadan beraberlikle ayrılan Napoli puanını 36, Genoa ise 30 yaptı.