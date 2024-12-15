Napoli geriye düştüğü maçta Udinese'yi mağlup etti

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Udinese, Napoli'yi ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 50'de Romelu Lukaku, 76'da Lautaro Giannetti (KK) ile 81'de Zambo Anguisssa attı.
Udinese'nin tek sayısını 22'de Florian Thauvin kaydetti.
35 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetin ardından puanını 35 yapan Napoli, ligdeki bir sonraki maçında Genoa deplasmanına gidecek.
20 puanda kalan Udinese ise Fiorentina'ya konuk olacak.
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