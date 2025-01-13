Napoli, Hellas Verona'ya şans tanımadı

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İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Napoli ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Napoli, 2-0'lık skorla kazandı.

NAPOLI EVİNDE KAZANDI

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada kendi kalesine Montipo ve 61. dakikada Anguissa kaydetti.

HELLAS VERONA, ART ARDA 2. KEZ PUAN KAYBI YAŞADI

Napoli bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini aldı. Hellas Verona ise üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

NAPOLI LİDERLİĞİNE DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Napoli, iki maçı eksik olan 43 puanlı Inter'in önünde 47 puanla liderliğini sürdürdü. Hellas Verona ise 19'da kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Atalanta deplasmanına gidecek. Verona ise Lazio'yu ağırlayacak.