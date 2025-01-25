Napoli iki golle kazandı, Juventus namağlup ünvanını kaybetti

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İtalya Serie A'nın 22. hafta mücadelesinde lider Napoli ile Juventus karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Napoli oldu.

NAPOLI, 2 GOLLE KAZANDI

Müsabakanın ilk golünü Juventus'un yeni transferi Randal Kolo Muani, 43. dakikada kaydetti.

Ev sahibi Napoli'nin gollerini ise 57. dakikada Zambo Anguissa ve 69. dakikada penaltıdan Romelu Lukaku kaydetti.

KENAN, 65 DAKİKA OYNADI

Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, 65. dakikada oyundan alındı.

JUVENTUS, İLK KEZ YENİLDİ

Ligde daha önce oynadığı 21 maçta 8 galibiyet 13 beraberlik alan Juventus, Napoli'ye mağlup olarak namağlup ünvanını kaybetti ve 37 puanda kaldı.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Napoli ise 53 puanla liderliğini sürdürdü.

NAPOLI, ROMA DEPLASMANINDA

Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli deplasmanda Roma'ya konuk olurken, Juventus sahasında Empoli'yi evinde ağırlayacak.