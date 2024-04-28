Napoli ile Roma yenişemedi Napoli, Serie A'nın 34. haftasında sahasında Roma ile 2-2 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 34. hafta mücadelesinde Napoli ile Roma karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan müsabaka büyük heyecana sahne olurken kazanan çıkmadı.

Dev düello, 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Eşitlik bozulmadı

İlk yarısı 0-0 biten maçta Roma, 59. dakikada Paulo Dybala ile öne geçti.

Napoli, 65. dakikada Mathias Olivera ve 84. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan golüyle öne geçti.

Mücadeleyi bırakmayan Roma, 88. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle eşitliği sağladı.

Roma, Juventus'la karşılaşacak

Son 3 maçında 5 puan kaybeden 5. sıradaki Roma, puanını 59 yaptı ve 4. sıradaki Bologna'nın 2 puan bıraktığı günde Şampiyonlar Ligi bileti için farkı azaltma fırsatını değerlendiremedi.

Son 3 maçını kazanamayan Napoli, puanını 50 yaptı ve 7. sıradaki Lazio ile puan farkının 5'e çıkmasına engel olamadı.

Geçen senenin şampiyonu, gelecek sezon Avrupa'da yer alma şansını mucizelere bıraktı.

Roma, gelecek hafta Juventus'u ağırlayacak. Napoli ise Udinese deplasmanına gidecek.