Napoli - Inter maçından kazanan yok

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İtalya Serie A'nın 27. hafta mücadelesinde Napoli ile Inter karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Inter, 22. dakikada serbest vuruştan Federico Dimarco ile 1-0 öne geçti. Napoli, 87. dakikada Philip Billing'in attığı golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

HAKAN, FORMA GİYDİ

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 51 dakika sahada kaldı.

NAPOLI'NİN HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından Inter 58, ligdeki galibiyet hasreti beş maça yükselen Napoli ise 57 puana yükseldi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki haftasında Inter, sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek. Napoli ise bu kez Fiorentina'yı ağırlayacak.

Inter, hafta arasında ise çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Feyenoord deplasmanına gidecek.