Napoli, Lecce'yi farklı geçti Serie A'nın 7. hafta karşılaşmasında Napoli deplasmanda Lecce'yi 4-0'lık skorla mağlup etti.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Lecce ile Napoli karşı karşıya geldi. Comunale Via del Mare Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 4-0'lık skorla kazandı.

Geçtiğimiz yılın Serie A şampiyonuna galibiyeti getiren golleri; 16. dakikada Leo Ostigardi 51. dakikada Victor Osimhen, 88. dakikada Gianluca Gaetano ve 90+4'de penaltıdan Matteo Politano kaydetti.

Napoli, puanını 14 yaptı

Bu galibiyetle birlikte Napoli puanını 14'e yükseltirken, Lecce 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Fiorentina'yı konuk ederken, Lecce sahasında Sassuolo ile karşılaşacak.