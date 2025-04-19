Napoli, Monza karşısında hata yapmadı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 33. hafta mücadelesinde Monza ile Napoli karşı karşıya geldi.
U-Power Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Napoli oldu.
Konuk ekip Napoli'ye galibiyeti getiren golü 72. dakikada Scott McTominay attı.
NAPOLI, PUANINI 71 YAPTI
Bu sonucun ardından Napoli, 71 puana yükseldi. Ligin son sırasında yer alan Monza, 15 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Napoli, sahasında Torino'yu ağırlayacak. Monza, Juventus deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış