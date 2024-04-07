Napoli, Monza'yı dört golle geçti Napoli, Serie A'nın 31. haftasında deplasmanda Monza'ya 4-2'lik skorla mağlup oldu.

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İtalya Serie A'nın 31. hafta mücadelesinde Monza ile Napoli karşı karşıya geldi.

U-Power Stadium'da oynanan müsabakayı Napoli, 4-2'lik skorla kazandı.

Napoli, deplasmanda galip geldi

Monza 9. dakikada Milan Duric ile öne geçti.

İlk yarı ev sahibi ekibin üstünlüğüyle bitti. Napoli ikinci yarının 55. dakikasında Victor Osimhen ile eşitliği yakaladı. 57. dakikada Matteo Politano Napoli'yi öne geçirdi.

Bu golden 4 dakika sonra Piotr Zielinski takımı adına farkı 3'e çıkardı. Monza, 62. dakikada Colpani ile umutlansa da Napoli'de son sözü 69. dakikada Giacomo Raspadori söyledi. Konuk ekip maçı 4-2 kazandı.

Napoli, 3 maç sonra kazandı

Alınan bu sonucun ardından Napoli 3 maç sonra kazandı. Monza ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Napoli puanını 48'e çıkarırken, Monza 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Monza, Bologna ile karşılaşacak. Napoli ise Frosinone ile oynayacak.