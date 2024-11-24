Napoli, Roma'yı tek golle yıktı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 13. hafta mücadelesinde Napoli ile Roma'yı karşı karşıya geldi.
Diego Armanda Maradona Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi Napoli, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Napoli'ye galibiyeti getiren tek golü 54'te Romelu Lukaku kaydetti.
NAPOLI, LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Napoli, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Roma 13 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Napoli, Torino deplasmanına gidecek. Roma, Atalanta'yı ağırlayacak.
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