Napoli sahasında Salernitana ile berabere kaldı Serie A'nın 32. haftasında Napoli ile Salernitana 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Napoli, şampiyonluğunu 1 hafta erteledi.

İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde lider Napoli ile Salernitana karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 62. dakikada Mathias Olivera kaydetti. Salernitana'nın golünü Boulaye Dia attı. Şampiyonluk 1 hafta ertelendi Ligde son olarak 1989-1990 yılları arasında zafere ulaşan Napoli, puan kaybetmesiyle şampiyonluğu bir hafta erteledi. Napoli, ligde oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Salernitana ise 9 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. Napoli, 79 puana çıktı Bu sonuçla ev sahibi ekibin puanı 79 oldu. Salernitana ise 34 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Udinese deplasmanına gidecek. Salernitana ise Fiorentina'yı ağırlayacak.