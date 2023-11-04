Napoli, Salernitana'yı iki golle geçti

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İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde Salernitana ile son şampiyon Napoli karşı karşıya geldi.
Arechi Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip Napoli 2-0'lık skorla kazandı.
Rudi Garcia'nın ekibine üç puanı getiren golleri; 13. dakikada Giacomo Raspadori ve 82. dakikada Eljif Elmas kaydetti.
Napoli puanını 21 yaptı
Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 21'e yükseltirken, Salernitana 4 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Empoli'yi ağırlarken, Salernitana deplasmanda Sassuolo'ya konuk olacak.
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