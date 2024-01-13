Napoli, Salernitana'yı son dakikada devirdi Napoli, Serie A'nın 20. haftasında son dakikada bulduğu golle Salernitana'yı 2-1 mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Napoli ile Salernitana karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Napoli 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Napoli, üç puanı son dakikada aldı

Salernitana 29. dakikada Antonio Candreva ile öne geçti. Napoli bu gole, 45+4'te penaltıdan Matteo Politano ve 90+6'da Amir Rrahmani ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Napoli 31 puana yükseldi. Salernitana 12 puanda kaldı.

Napoli, ligde gelecek hafta Lazio deplasmanına konuk olacak. Salernitana, sahasında Genoa'yı konuk edecek.