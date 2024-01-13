Napoli, Salernitana'yı son dakikada devirdi

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İtalya Serie A'nın 20. hafta mücadelesinde Napoli ile Salernitana karşı karşıya geldi.
Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Napoli 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Napoli, üç puanı son dakikada aldı
Salernitana 29. dakikada Antonio Candreva ile öne geçti. Napoli bu gole, 45+4'te penaltıdan Matteo Politano ve 90+6'da Amir Rrahmani ile cevap verdi.
Bu sonucun ardından Napoli 31 puana yükseldi. Salernitana 12 puanda kaldı.
Napoli, ligde gelecek hafta Lazio deplasmanına konuk olacak. Salernitana, sahasında Genoa'yı konuk edecek.
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