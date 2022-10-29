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    Napoli, Sassuolo'yu farklı yendi

    İtalya Serie A'nın 12. haftasında lider Napoli, Sassuolo'yu konuk etti. San Paolo Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 4-0 kazandı
    • 29.10.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 18:19
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    Napoli, Sassuolo'yu farklı yendi

    İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde namağlup lider Napoli, San Paolo Stadyumu'nda karşılaştığı Sassuolo'yu 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı.

    Osimhen hat-trick yaptı

    Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4, 19 ve 77. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada da Hviça Kvaratshelia kaydetti.

    Ayrıca Sassuolo'da Armand Lauriente, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Napoli, Sassuolo yu farklı yendi #1

    Napoli liderliğini sürdürdü

    Bu karşılaşmayla birlikte üst üste 8. maçını kazanan Napoli, 32 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sassuolo ise 15 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

    Napoli, Sassuolo yu farklı yendi #2

    Kim Min Jae, 90 dakika oynadı

    Öte yandan Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Kim Min Jae, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Eljif Elmas da 56. dakikada oyuna dahil oldu.

    Kaan Ayhan, süre alamadı

    Sasuuolo'da ise milli futbolcumuz Kaan Ayhan yedek kulübesinde oturdu ve süre alamadı.

    Gelecek hafta Napoli, deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Sassuolo ise Empoli'ye konuk olacak.

    Napoli, Sassuolo yu farklı yendi #3

    Napoli, Sassuolo yu farklı yendi #4


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