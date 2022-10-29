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- Napoli, Sassuolo'yu farklı yendi
Napoli, Sassuolo'yu farklı yendi
- 29.10.2022 - 18:14
- Güncelleme : 29.10.2022 - 18:19
İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde namağlup lider Napoli, San Paolo Stadyumu'nda karşılaştığı Sassuolo'yu 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı.
Osimhen hat-trick yaptı
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4, 19 ve 77. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada da Hviça Kvaratshelia kaydetti.
Ayrıca Sassuolo'da Armand Lauriente, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
Napoli liderliğini sürdürdü
Bu karşılaşmayla birlikte üst üste 8. maçını kazanan Napoli, 32 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sassuolo ise 15 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.
Kim Min Jae, 90 dakika oynadı
Öte yandan Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Kim Min Jae, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Eljif Elmas da 56. dakikada oyuna dahil oldu.
Kaan Ayhan, süre alamadı
Sasuuolo'da ise milli futbolcumuz Kaan Ayhan yedek kulübesinde oturdu ve süre alamadı.
Gelecek hafta Napoli, deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Sassuolo ise Empoli'ye konuk olacak.