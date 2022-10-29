Napoli, Sassuolo'yu farklı yendi

İtalya Serie A'nın 12. haftasında lider Napoli, Sassuolo'yu konuk etti. San Paolo Stadı'nda oynanan mücadeleyi Napoli 4-0 kazandı

İtalya Serie A'nın 12. hafta mücadelesinde namağlup lider Napoli, San Paolo Stadyumu'nda karşılaştığı Sassuolo'yu 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti ve haftayı 3 puanla kapattı.

Osimhen hat-trick yaptı

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 4, 19 ve 77. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada da Hviça Kvaratshelia kaydetti.

Ayrıca Sassuolo'da Armand Lauriente, 84. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

Napoli liderliğini sürdürdü

Bu karşılaşmayla birlikte üst üste 8. maçını kazanan Napoli, 32 puanla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sassuolo ise 15 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı.

Kim Min Jae, 90 dakika oynadı

Öte yandan Napoli'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Kim Min Jae, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Eljif Elmas da 56. dakikada oyuna dahil oldu.

Kaan Ayhan, süre alamadı

Sasuuolo'da ise milli futbolcumuz Kaan Ayhan yedek kulübesinde oturdu ve süre alamadı.

Gelecek hafta Napoli, deplasmanda Atalanta ile karşılaşacak. Sassuolo ise Empoli'ye konuk olacak.