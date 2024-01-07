Napoli, Torino'ya üç golle boyun eğdi!

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İtalya Serie A'nın 19. haftasında Torino ile Napoli karşı karşıya geldi.
Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Torino 3-0'lık skorla kazandı.
Torino'ya galibiyeti getiren goller; 43. dakikada Antonio Sanabria, 52. dakikada Nikola Vlasic ve 66. dakikada Alessandro Buongiorno'dan geldi.
Napoli'de 46. dakikada oyuna giren Pasquale Mazzocchi 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Napoli, 28 puanda kaldı
Bu sonuçla birlikte Torino puanını 27'ye yükseltirken, Napoli 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Napoli evinde Salernitana'yı ağırlarken, Torino deplasmanda Genoa'ya konuk olacak.
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