Napoli, Torino'yu tek golle yıktı

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İtalya Serie A'nın 14. hafta mücadelesinde Napoli ile Torino karşı karşıya geldi.

Olimpico Grande Torino Stadı'nda oynanan müsabakayı konuk takım Napoli, 1-0'lık skorla kazandı.

NAPOLI, DEPLASMANDA KAZANDI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Scott McTominay kaydetti.

Napoli ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Torino'nun ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

NAPOLI, LİDERLİĞE DEVAM ETTİ

Bu galibiyetin ardından Napoli'nin puanı 32'ye çıktı ve Conte'nin öğrencileri liderliğini sürdürdü. Torino ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Lazio ile karşılaşacak. Torino ise Genoa ile karşı karşıya gelecek.