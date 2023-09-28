Napoli, Udinese'yi 4 golle geçti Serie A'nın 6. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında Udinese'yi 4-1'lik skorla mağlup etti.

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İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Napoli ile Udinese karşı karşıya geldi.

Son şampiyon Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda konuk ettiği Udinese'yi 19. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski, 39. dakikada Victor Osimhen, 74. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 81. dakikada Giovanni Simeone'nin fileleri sarsmasıyla 4-1 mağlup etti.

Konuk ekibin tek golünü, 80. dakikada Lazar Samardzic kaydetti.

Napoli puanını 11 yaptı

Bu sonuçla 11 puanlı Napoli, averaj ve maç fazlasıyla 5'inciliğe çıktı. 3 puanlı Udinese de 18'inci sırada yer aldı.