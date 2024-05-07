Napoli uzatmada yediği golle galibiyeti kaçırdı Napoli, Serie A'nın 35. haftasında konuk olduğu Udinese ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Udinese, Napoli'yi ağırladı.

Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Napoli'nin golünü 51. dakikada Victor Osimhen atarken Udinese'ye beraberliği getiren golü 90+2'de Isaac Success kaydetti.

Galibiyet özlemi 4 maça çıktı

Bu sonuçla puanını 51 yapan ve galibiyet özlemi 4 maça çıkan Napoli, ligdeki bir sonraki maçında Bologna'yı konuk edecek.

Kazanamama serisi 7 maça yükselen 30 puanlı Udinese ise Lecce deplasmanına gidecek.