Napoli uzatmada yediği golle galibiyeti kaçırdı

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İtalya Serie A'nın 35. haftasında Udinese, Napoli'yi ağırladı.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Napoli'nin golünü 51. dakikada Victor Osimhen atarken Udinese'ye beraberliği getiren golü 90+2'de Isaac Success kaydetti.
Galibiyet özlemi 4 maça çıktı
Bu sonuçla puanını 51 yapan ve galibiyet özlemi 4 maça çıkan Napoli, ligdeki bir sonraki maçında Bologna'yı konuk edecek.
Kazanamama serisi 7 maça yükselen 30 puanlı Udinese ise Lecce deplasmanına gidecek.
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