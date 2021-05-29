Napoli’de Spaletti dönemi başladı

İtalya Serie A takımlarından Napoli’nin başına Gattuso’nun yerine Luciano Spaletti getirildi.

İtalyan teknik adam Gattuso ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Napoli, yeni teknik direktörünü buldu. En son Inter’i çalıştıran Luciano Spaletti takımın başına getirildi.

“HOŞ GELDİN LUCIANO”

Kulübün resmi internet sitesinden açıklanan transferle ilgili, Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis, mavi-beyazlı kulübü yeni sezondan itibaren çalıştıracak hocasını açıkladı.

De Laurentiis, "Luciano Spalletti'nin 1 Temmuz'dan itibaren Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldin Luciano. Birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki teknik adam, daha önce Serie A'da Udinese, Roma ve Inter’i çalıştırmıştı.