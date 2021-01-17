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    Napoli'den Fiorentina karşısında 6 gollü galibiyet

    Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Gennaro Gattuso'nun takımı Napoli ile Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Fiorentina'ya gol yağdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 16:31
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    Napoli'den Fiorentina karşısında 6 gollü galibiyet

    Serie A'da 18. hafta mücadelesinde Gennaro Gattuso'nun takımı Napoli ile Cesare Prandelli'nin çalıştırdığı Fiorentina kozlarını paylaştı.

    6-0'LIK GALİBİYET

    Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli, 6-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. ve 72. dakikalarda Lorenzo Insigne, 36'da Diego Demme, 38'de Hirving Lozano, 45. dakikada Piotr Zielinski ile 89'da Politano kaydetti.

    Napoli den Fiorentina karşısında 6 gollü galibiyet #1

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, 73. dakikada oyuna girerken, bu sezon ligdeki 15. maçına çıktı.

    Alınan bu sonucun ardından Napoli, 34 puana yükseldi. Fiorentina 18 puanda kaldı

    Ligin bir sonraki haftasında Napoli, Verona deplasmanına gidecek. Fiorentina sahasında Crotone'yi konuk edecek.

    Napoli den Fiorentina karşısında 6 gollü galibiyet #2

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