Napoli'den Hellas Verona karşısında kritik üç puan

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İtalya Serie A'nın 23. hafta mücadelesinde Napoli ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.
Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan müsabakada ev sahibi Napoli, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Cyril Ngonge ve 87. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, Hellas Verona'nın golünü 72. dakikada Diego Coppola kaydetti.
Napoli, Milan'la karşılaşacak
Napoli bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, Hellas Verona ise 18 puanda kaldı.
Napoli bir sonraki karşılaşmasında Milan deplasmanına giderken, Hellas Verona'da deplasmanda Monza'ya konuk olacak.
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