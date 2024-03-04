Napoli'den Juventus'a darbe! Evinde yendi

İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli, sahasında Juventus ile karşılaştı.
Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli, 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kvaratskhelia ve 88. dakikada Raspadori kaydetti.
Juventus 2 maçın ardından puan kaybetti
Napoli 87. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, kaleciyi geçemedi. Dönen topu iyi takip eden Raspadori takımını düzgün bir vuruşla 2-1 öne geçti.
Juventus'ta Kenan Yıldız maça yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Juventus ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Napoli ise üst üste 2. galibiyetini aldı.
Zirve mücadelesi sürüyor
Napoli puanını 43 yaparken, zirve mücadelesi veren Juventus, 1 maçı eksik Inter'in 12 puan gerisine kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Atalanta ile oynayacak. Napoli ise Torino'yu ağırlayacak.
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