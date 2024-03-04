Napoli'den Juventus'a darbe! Evinde yendi Napoli, Juventus'u sahasında 2-1 mağlup etti. Juventus bu skorla zirvenin 12 puan gerisinde kaldı.

ensonhaber.com

İtalya Serie A 27. hafta maçında Napoli, sahasında Juventus ile karşılaştı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli, 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Kvaratskhelia ve 88. dakikada Raspadori kaydetti.

Juventus 2 maçın ardından puan kaybetti

Napoli 87. dakikada penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, kaleciyi geçemedi. Dönen topu iyi takip eden Raspadori takımını düzgün bir vuruşla 2-1 öne geçti.

Juventus'ta Kenan Yıldız maça yedek başladı ve 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus ligde 2 maç sonra puan kaybetti. Napoli ise üst üste 2. galibiyetini aldı.

Zirve mücadelesi sürüyor

Napoli puanını 43 yaparken, zirve mücadelesi veren Juventus, 1 maçı eksik Inter'in 12 puan gerisine kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Atalanta ile oynayacak. Napoli ise Torino'yu ağırlayacak.