Euro
10.2496
-0.09%
Dolar
8.3978
-0.21%
Altın
506.73
-0.46%
Borsa
1.449
-0.21%
Bitcoin
310.558
3.69%
EXEN Coin
40.45
1.63%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Napoli, Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdı

    İtalyan ekibi Napoli'de, Gennaro Gattuso dönemi sona erdi. Mavi-beyazlılar, son haftada Şampiyonlar Ligi biletinin kaçmasının ardından Gattuso ile yollarını ayırma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Napoli, Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdı

    İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile Napoli'nin yolları ayrıldı. Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gattuso'ya teşekkür edip başarılar diledi.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ SON HAFTADA KAÇIRDI

    Ligin son haftasına Şampiyonlar Ligi potasında giren Napoli, Verona ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 5. sırada tamamlayarak Devler Ligi vizesi almayı son maçta kaybetti.

    Napoli, Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdı #1

    2019’DAN BERİ TAKIMIN BAŞINDAYDI

    İtalyan teknik adam, 2019 yılının Aralık ayından bu yana Napoli'nin başındaydı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir