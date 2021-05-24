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Napoli, Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdı
İtalyan ekibi Napoli'de, Gennaro Gattuso dönemi sona erdi. Mavi-beyazlılar, son haftada Şampiyonlar Ligi biletinin kaçmasının ardından Gattuso ile yollarını ayırma kararı aldı.
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 11:11
- Güncelleme : 24.05.2021 - 11:18
İtalyan teknik direktör Gennaro Gattuso ile Napoli'nin yolları ayrıldı. Kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gattuso'ya teşekkür edip başarılar diledi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ SON HAFTADA KAÇIRDI
Ligin son haftasına Şampiyonlar Ligi potasında giren Napoli, Verona ile 1-1 berabere kaldı ve sezonu 5. sırada tamamlayarak Devler Ligi vizesi almayı son maçta kaybetti.
2019’DAN BERİ TAKIMIN BAŞINDAYDI
İtalyan teknik adam, 2019 yılının Aralık ayından bu yana Napoli'nin başındaydı.