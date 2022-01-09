Napoli'nin yıldızı Insigne'nin yeni durağı MLS

Napoli'nin 30 yaşındaki yıldızı Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto'ya transfer oldu. İtalyan oyuncu yeni takımına 1 Temmuz'da katılacak.

Napoli'nin yıldızı Lorenzo Insigne, MLS takımlarından Toronto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli oyuncu 10 yıllık Napoli serüveninin ardından 1 Temmuz'da yeni takımına katılacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bonservis bedeli ödenmeyecek Insigne, yıllık 15 milyon dolar kazancıyla lig tarihinin en yüksek maaş alan oyuncusu unvanının sahibi olacak. MLS'de 2018-20 yılları arasında LA Galaxy forması giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, yıllık 7,2 milyon dolarla önceki rekorun sahibiydi.

“LORENZO, İZLEMEK İÇİN STADYUMA GELECEĞİNİZ TÜRDEN BİR OYUNCU”

Toronto Sportif Direktörü Bob Bradley, "Lorenzo izlemek için stadyuma geleceğiniz türden bir oyuncu. Çünkü o her zaman unutamayacağınız şeyler yapabilen biri" yorumunda bulundu.

Napoli formasıyla 416 karşılaşmaya çıkan İtalyan hücum oyuncusu 114 gol atarken, 91 asist yaptı.