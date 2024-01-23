Napoli'yi son anlarda yıkan Inter, Süper Kupa'yı kazandı

Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupa finalinde Inter ile Napoli karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
55'te ilk sarı kartını gören Giovanni Simeone, 5 dakika sonra Francesco Acerbi'ye yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla Napoli'yi eksik bıraktı.
Inter, 90+1'de kupaya uzandı
Temponun düşük olduğu karşılaşmada Inter, 90+1. dakikada golü buldu.
Inter'in Arjantinli forveti Lautaro Martinez sağ taraftan gelişen atak sonrası ceza sahası içinde vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.
Finalde başka gol olmazken Simone Inzaghi'nin öğrencileri kupanın sahibi oldu.
Kupayı üst üste üçüncü kez kazanan Inter toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.
Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika sahada kaldı
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de sahaya çıktı.
90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki yıldız başarılı bir futbol ortaya koydu.
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