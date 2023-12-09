Napoli'yi yenen Juventus liderliğe yükseldi

ensonhaber.com
İtalya Serie A 15. haftasında Juventus, Napoli'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 51. dakikada Federico Gatti'nin attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.
Kenan Yıldız oynamadı
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız süre alamadı.
Bu sonuçla 36 puana yükselerek maç fazlasıyla 35 puanlı Inter'i geçip liderlik koltuğuna oturan Juventus ligdeki bir sonraki maçında Genoa deplasmanına gidecek.
24 puanda kalan Napoli ise Cagliari'yi konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış