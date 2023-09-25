Nathan Redmond kayıplara karıştı! Burnley'de gözden düştü

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Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Nathan Redmond, siyah-beyazlıların girişimlerine rağmen İngiltere'ye dönmüştü.
Siyah-beyazlıların tüm tekliflerini geri çeviren Nathan Redmond, Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Öte yandan Nathan Redmond'ın Burnley macerası istediği gibi başlamadı. İngiltere Premier Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 53 dakika süre alabildi.
Son 2 maçta kadro dışı kaldı
Herhangi bir sakatlığı veya cezası olmayan Nathan Redmond, ligde oynanan son 2 maçta ise kadro dışı kaldı.
Deneyimli futbolcu, İngiltere Lig Kupası ikinci turunda oynanan Nottingham Forest maçına ise ilk 11'de başlamış ve 78 dakika sahada kalmıştı.
Toplam 4 müsabakada 130 dakika süre alan deneyimli futbolcu henüz skor katkısı veremedi.