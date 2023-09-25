Nathan Redmond kayıplara karıştı! Burnley'de gözden düştü Beşiktaş sonrası Burnley'in yolunu tutan Nathan Redmond son maçlarda kadro dışı kaldı. Başarılı oyuncunun resmi makamlarca açıklanan bir sakatlığı bulunmuyor.

ensonhaber.com

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Nathan Redmond, siyah-beyazlıların girişimlerine rağmen İngiltere'ye dönmüştü.

Siyah-beyazlıların tüm tekliflerini geri çeviren Nathan Redmond, Burnley ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Öte yandan Nathan Redmond'ın Burnley macerası istediği gibi başlamadı. İngiltere Premier Lig'de geride kalan 5 haftada sadece 53 dakika süre alabildi.

Son 2 maçta kadro dışı kaldı

Herhangi bir sakatlığı veya cezası olmayan Nathan Redmond, ligde oynanan son 2 maçta ise kadro dışı kaldı.

Deneyimli futbolcu, İngiltere Lig Kupası ikinci turunda oynanan Nottingham Forest maçına ise ilk 11'de başlamış ve 78 dakika sahada kalmıştı.

Toplam 4 müsabakada 130 dakika süre alan deneyimli futbolcu henüz skor katkısı veremedi.