Nathan Redmond'un İngiltere macerası kabus gibi geçiyor Beşiktaş'tan ayrılan Nathan Redmond, İngiltere'de umduğunu bulamadı. Premier Lig'deki performansı bekleneni vermedi ve kariyerinde sıkıntılı bir dönem geçiriyor.

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Beşiktaş'tan ayrılarak Premier Lig'e geri dönen Nathan Redmond, İngiltere'de istediği performansı sergileyemiyor.

Burnley ile sezon başında 2+1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz futbolcu, büyük umutlarla döndüğü ülkesinde hayal kırıklığı yaşıyor.

Düşüşe geçti

Beşiktaş'taki performansıyla dikkat çeken Redmond, şu sıralar belki de kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.

Bu sezon Premier Lig'de 12 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, henüz ilk 11'de şans bulamadı. Son 9 maçta kadroya dahi giremeyen Redmond, en son 26 Aralık'ta Liverpool maçında sadece 5 dakika süre alabilmişti.

Gol ve asist katkısı yok

Tecrübeli oyuncu, Burnley formasıyla henüz gol veya asist yapamadı. Nathan Redmond, geçen sezon Beşiktaş'ta 28 resmi maçta 6 gol ve 6 asistlik performans sergilemişti.

Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda Redmond'u tutmak için teklifte bulunmuş, ancak oyuncu hamile olan eşinin İngiltere'ye dönme isteği nedeniyle olumsuz yanıt vermişti.