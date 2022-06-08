Nazi selamı veren İngiliz taraftarlar tutuklandı

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere, Almanya'nın konuğu olurken, bazı İngiliz taraftarlar tutuklandı.

UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçında Almanya'nın konuğu olan İngiltere'yi desteklemek için Münih'e giden bazı taraftarlar, Alman polisi tarafından tutuklandı.

Buna göre bir videoda Nazi selamı verdikleri tespit edilen 3 İngiliz taraftar, Alman polisi tarafından gözaltına alındı. Ayrıca başka 4 İngiliz taraftar da kamuya açık alanda tuvaletini yaptığı için tutuklandı.

Alman polisini sokak kavgasına davet ettiler

Münih'te İngiliz taraftarların taşkınlığından çekinen birçok bar ve kafe de bugün kepenk kapattı. Ayrıca, Frauenplatz meydanında 30-40 kişilik bir İngiliz grubun da Alman polisini sokak kavgasına davet ettiği dış basında yer aldı.

İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Gareth Southgate daha önce yaptığı açıklamada üzerlerindeki kötü repütasyon sebebi ile Münih'teki İngiliz taraftarları sakin olmaya davet etmişti.