Nemanja Matic: Liverpool'a izin veremeyiz

Manchester United forması giyen Matic, seneye mutlaka şampiyonluk yarışında Liverpool'un üzerinde baskı kurmaları gerektiğini söyledi.

Nemanja Matic, Manchester United'daki takım arkadaşlarının Liverpool'a bir kez daha Premier Lig şampiyonluğu yaşatmamak adına karar aldığı ifade etti.

Alex Ferguson'un son sezonundan bu yana şampiyonluk yarışında var olamayan Manchester United, gelecek sezon bu gidişatı değiştirmek istiyor.

Kırmızı Şeytanlar, istediği gibi başlayamadıkları 2019-20 sezonunu yakaladıkları 14 maçlık yenilmezlik serisiyle üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

''LIVERPOOL'UN 7 YA DA 10 MAÇ KALA ŞAMPİYONLUĞU İLAN ETMESİNE İZİN VEREMEYİZ''

Solskjaer'in öğrencileri yine de Manchester City'nin 15, Liverpool'un ise 33 puan gerisinde kalmaktan kurtulamadı.

Kulübün resmi dergisi olan Inside United'a konuşan Matic, "Manchester United ile Premier Lig şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Bana göre bu kulüp her sezon mutlaka şampiyonluk için mücadele etmeli. Bu kulüp için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Herhangi bir takımın ligin bitimine 7 veya 10 maç kala şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermememiz gerekiyor. Ligin son haftasına kadar savaşmalıyız. Genç bir takımız ama bu asla bahane olmamalı. Gelecek son şampiyonluk yarışında var olmalıyız. Kazanır mıyız bilmiyorum ama sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Bütün takım arkadaşlarımın benimle aynı şekilde düşündüğüne eminim." ifadelerini kullandı.