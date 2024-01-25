Nenad Bjelica, Leroy Sane'yi tokatladı! Bundesliga'da olay anlar... Bundesliga karşılaşmasında Bayern Münih sahasında ağırladığı Union Berlin'i 1-0 yendi. Mücadeleye damga vuran an, Nenad Bjelica'nın Leroy Sane'ye tokat atıp kırmızı kart görmesi oldu.

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Bundesliga da 13. haftanın erteleme karşılaşmasında Bayern Münih evinde konuk ettiği Union Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 46. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.

Bjelica, Sane'ye tokat attı

Union Berlin'de teknik direktör Nenad Bjelica, Bayernli Leroy Sane'ye 75. dakikada tokat attı ve kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 44'e çıkarırken, Union Berlin ise 14 puanda kaldı.

Bayern Münih bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Augsburg ile karşılaşırken, Union Berlin evinde Darmstadt'ı ağırlayacak.

"Bir hata yaptım"

Pozisyona ilgili açıklamada bulunan Nenad Bjelica şu ifadeleri kullandı:

"Topu Leroy Sane'ye vermeye çalıştım ve o sırada beni itti. Sonrasında bir hata yaptım."