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    Nesta, Haaland ve Ronaldo Nazario'yu kıyasladı

    Eski İtalyan savunma oyuncusu Alessandro Nesta, Erling Haaland ile Ronaldo Nazario hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 08.10.2022 - 12:37
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    Nesta, Haaland ve Ronaldo Nazario'yu kıyasladı

    Manchester City ile sezona fırtına gibi giren Erling Haaland, İngiliz ekibinin formasıyla sahaya çıktığı 12 karşılaşmada attığı 19 golle tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Futbolseverler kampanya başlattı

    Yıldız oyuncunun bu kadar formda olmasının ardından, geçtiğimiz günlerde İngiliz futbolseverler Birleşik Krallık Parlamentosu'na Norveçli yıldızın ligden ihraç edilmesi için imza kampanyası başlatmıştı.

    Nesta, Haaland ve Ronaldo Nazario yu kıyasladı #1

    Nesta'dan Haaland ve Ronaldo karşılaştırması

    Birçok üst düzey savunma oyuncusunu sahada çaresiz bırakan Erling Haaland ile ilgili son açıklama İtalyanların efsane ismi Alessandro Nesta'dan geldi.

    Oynadığı dönemde dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri olarak gösterilen Nesta, Ronaldo Nazario ile Erling Haaland'ı kıyasladı.

    Nesta, Haaland ve Ronaldo Nazario yu kıyasladı #2

    "Haaland çok iyi ama R9 farklıydı"

    Efsane isim kendisine sorulan, "Erling Haaland'ı durdurabilir miydin?" sorusuna; "Evet, çünkü ben Ronaldo Nazario'ya karşı oynadım. Haaland çok iyi ama R9 farklıydı. Messi ve Cristiano Ronaldo'ya karşı da oynadım, ancak gerçekten R9 çok farklıydı" diye yanıt verdi.

    Nesta, Haaland ve Ronaldo Nazario yu kıyasladı #3

    "Ona çok fazla alan bırakırsanız ölürsünüz"

    Nesta, ayrıca savunma oyuncularına 22 yaşındaki golcüyü nasıl durduracakları konusunda da tüyo verdi. Nesta bu konuda, "Haaland'a yakın oynamaya ve sahada sürekli ona yakın oynayamaya çalışın. Eğer ona çok fazla alan bırakırsanız ölürsünüz" dedi.

    Nesta, Haaland ve Ronaldo Nazario yu kıyasladı #4


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