Nesta'dan Haaland iddiası: Onu rahatça durdururdum

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi savunmacılarından biri olarak kabul edilen Alessandro Nesta, Haaland'ın performansını farklı bir şekilde yorumladı. Ünlü stoper, Norveçliyi durdurabileceğini söyledi.

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, son dönemde dünya futbolunun gündemine oturdu.

İngiltere Premier Lig'e çok çabuk uyum sağlayan Norveçli yıldız, rekor üstüne rekor kırarken bu konu hakkında birçok isim yorum yapıyor.

Haaland'ın canavarca sergilediği performans, son olarak AC Milan'ın efsane stoperi Alessandro Nesta'ya soruldu.

"Koşusunu engelleyip durdururdum"

İtalyan eski futbolcu, Haaland'ı Brezilyalı fenomen Ronaldo ile kıyasladı.

Nesta, Haaland sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Ben, Brezilyalı Ronaldo'ya karşı oynadım. Haaland çok iyi ama Ronaldo bambaşkaydı. Messi'ye, Cristiano'ya karşı da oynadım. Ronaldo Nazario gerçekten farklıydı. Eğer Haaland'a rakip olsaydım ona yakın olmaya çalışırdım. Koşusuna başladığında onu engelleyebilirdim. Eğer fazla alan verirseniz, ölürsünüz."





12 maçta 19 gol attı

Bu sezon Manchester City formasıyla toplamda 12 maça çıkan Haaland, 19 gol kaydedip üç asist yaptı.

Yıldız futbolcu, Premier Lig'de iç sahada üç maçta üst üste hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.