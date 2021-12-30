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    Newcasle United'ın gözü Yusuf Yazıcı'da

    Newcasle United'ın gözü Yusuf Yazıcı'da

    Fransa Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'ya, Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın satın aldığı İngiltere Premier Lig ekibi Newcasle United talip oldu.
    • DHA
    • 30.12.2021 - 02:29
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    Fransa Lig 1'de geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, teknik direktör Christophe Galtier'in ayrılığı sonrasında değişen sistemde bu sezon fazla forma şansı bulamadı.

    NEWCASTLE, CSKA MOSKOVA VE GALATASARAY TAKİPTE

    Sezon sonu gelen transfer tekliflerini değerlendirmeyen Yazıcı'ya devre arasında İngiltere'den Newcasle United ve Rusya'dan CSKA Moskova'nın ilgisi bulunuyor.

    Ayrıca yıldız futbolcuya Süper Lig'den de Galatasaray'ın da teklif götürmeye hazırlandığı öğrenildi.

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    PRENS BİN SELMAN'IN TAKIMI RESMİ TEKLİF YAPACAK

    İngiliz medyasına göre özellikle Newcastle United'ın gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcuyu, Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'un istediği belirtilirken, takımlar arasında görüşmeler sürüyor. Lille, transfer önceliğini Newcastle United'a verirken, CSKA Moskova da süreci yakından takip ediyor.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 350 milyon Euro karşılığında satın aldığı Newcastle United'ın Lille'e Yusuf Yazıcı için resmi teklif yapacağı öğrenildi.

    Newcasle United ın gözü Yusuf Yazıcı da #2

    Newcasle United ın gözü Yusuf Yazıcı da #3

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