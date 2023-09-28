Newcastle, Manchester City'yi kupada eledi

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İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Newcastle tur atlayan taraf oldu
St. James' Park'ta oynanan karşılaşmayı Newcastle United 1-0 kazanarak turu geçti ve sürprizi gerçekleştirdi.
Karşılaşmada Newcastle United'a galibiyeti 53. dakikada Aleksander Isak kaydetti.
City elendi
De Bruyne, Stones, Bernardo Silva, Rodri gibi oyuncularından yoksun olan City, rotasyon kadrosuyla çıktığı zorlu mücadelede elenerek turnuvanın dışında kaldı.