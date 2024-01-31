Newcastle United, Aston Villa'ya ilki yaşattı Newcastle United, Premier Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek rakibine bu sezon evindeki ilk yenilgiyi tattırdı.

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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Aston Villa, Newcastle United'ı ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 36. dakikalarda Fabian Schar ile 52. dakikada Alexandre Moreno (KK) atarken Aston Villa'nın tek sayısını 71. dakikada Ollie Watkins kaydetti.

Nicolo Zaniolo, 2. yarıda oyuna girdi

Aston Villa'nın Galatasaray'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 32'ye çıkaran Newcastle United ligdeki bir sonraki maçında Luton Town'ı konuk edecek.

Evinde bu sezon ilk kez mağlup olan ve 43 puanda kalan Aston Villa ise Sheffield United deplasmanına gidecek.