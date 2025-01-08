Newcastle United deplasmanda Arsenal'i yendi

Haber Merkezi
İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Arsenal, Newcastle United'ı ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Alexander Isak ile 51. dakikada Anthony Gordon attı.
15 YIL SONRA GALİBİYET
Arsenal'in 13 maçlık yenilmezlik serisine son veren Newcastle United, rakibini 15 yıl sonra deplasmanda devirmeyi başararak rövanş öncesi avantajı eline aldı.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 5 Şubat'ta oynanacak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış