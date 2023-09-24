Newcastle United, Sheffield United'a tarihi fark attı!

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Sheffield United karşı karşıya geldi.
St. James Park'ta oynanan maç tarihi bir skora sahne oldu. Ev sahibi Newcastle rakibini 8-0'lık skorla mağlup etti.
Newcastle'dan tarihi skor
Newcastle United, 21. dakikada Sean Longstaff, 31. dakikada Dan Burn ve 35. dakikada Sven Botman'ın golleriyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Eddie Howe'un ekibinde Callum Wilson 56. dakikada farkı 4'e çıkartı. 61. dakikada Anthony Gordon, durumu 5-0 yaptı. Newcastle United, 68. dakikada Miguel Almiron, 73. dakikada Bruno'nun ve 87. dakikada Alexander Isak'ın attığı gollerle karşılaşmayı 8-0'lık galibiyetle tamamladı.
Newcastle United, Premier Lig tarihinde bir maçta 8 farklı oyuncusu gol atan ilk takım oldu.
Sheffield 1 puanda kaldı
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Newcastle United puanını 9'a çıkardı. Ligde henüz galibiyet alamayan ve kötü gidişata dur diyemeyen Sheffield United'ın ise 1 puanı bulunuyor.
Gelecek hafta Newcastle evinde Burnley ile mücadele edecek. Sheffield ise West Ham United'ı konuk edecek.