Newcastle United, Sheffield United'a tarihi fark attı! Newcastle United, Premier Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sheffield United'ı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Newcastle'da gollerin farklı futbolcular kaydetti.

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İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Sheffield United karşı karşıya geldi.

St. James Park'ta oynanan maç tarihi bir skora sahne oldu. Ev sahibi Newcastle rakibini 8-0'lık skorla mağlup etti.

Newcastle'dan tarihi skor

Newcastle United, 21. dakikada Sean Longstaff, 31. dakikada Dan Burn ve 35. dakikada Sven Botman'ın golleriyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Eddie Howe'un ekibinde Callum Wilson 56. dakikada farkı 4'e çıkartı. 61. dakikada Anthony Gordon, durumu 5-0 yaptı. Newcastle United, 68. dakikada Miguel Almiron, 73. dakikada Bruno'nun ve 87. dakikada Alexander Isak'ın attığı gollerle karşılaşmayı 8-0'lık galibiyetle tamamladı.

Newcastle United, Premier Lig tarihinde bir maçta 8 farklı oyuncusu gol atan ilk takım oldu.

Sheffield 1 puanda kaldı

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Newcastle United puanını 9'a çıkardı. Ligde henüz galibiyet alamayan ve kötü gidişata dur diyemeyen Sheffield United'ın ise 1 puanı bulunuyor.

Gelecek hafta Newcastle evinde Burnley ile mücadele edecek. Sheffield ise West Ham United'ı konuk edecek.