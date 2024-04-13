Newcastle United, Tottenham'a fark attı
ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde Newcastle United ile Tottenham karşı karşıya geldi.

St James' Park'ta oynanan müsabakada kazanan 4-0'lık skorla ev sahibi Newcastle United oldu.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri; 30 ve 50. dakikada Alexander Isak, 32. dakikada Anthony Gordon, 87. dakikada Fabian Schar kaydetti.

Isak tarihe geçti

Alexander Isak, Alan Shearer'dan (2003-04) sonra Newcastle United'da bir sezonda resmi maçlarda 20'den fazla gol atan ilk futbolcu oldu.

Ayrıca 24 yaşındaki İsveçli golcü Isak, Newcastle United formasıyla ligde arka arkaya 6 iç saha maçında gol atan dördüncü oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Newcastle geçen sezon da farklı yenmişti

Öte yandan Newcastle geçen sezon 23 Nisan 2023 tarihinde Tottenham'ı ağırladığı maçı 6-1 kazanmıştı.

Tottenham, Arsenal'le karşılaşacak

Bu galibiyetin ardından Newcastle United puanını 50'ya yükseltti. Tottenham 60 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta Newcastle, Crystal Palace'a konuk olacak. Tottenham derbide Arsenal'i ağırlayacak.