Newcastle United, Tottenham'ı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde Newcastle United ile temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Tottenham karşı karşıya geldi.
St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1'lık skorla kazandı.
NEWCASTLE, EVİNDE GALİP GELDİ
Ev sahibi Newcastle United'ın golleri 7. dakikada Harvey Barnes ve 78. dakikada Alexander Isak'tan geldi.
Tottenham'ın golünü ise 56. dakikada Dan Burn, kendi kalesine kaydetti.
TOTTENHAM, 4 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte Newcastle United 7 puana ulaştı. Tottenham ise 4 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham ise Arsenal'i ağırlayacak.
GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiliz ekibi Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü 20:45'te temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.
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