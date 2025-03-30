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Haber Merkezi

İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United ile Liverpool karşı karşıya gelmişti.

Wembley'de oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Newcastle United olmuştu.

NEWCASTLE, ŞAMPİYON OLMUŞTU

Newcastle United, 45. dakikada Dan Burn'ün attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamlamıştı.

Eddie Howe'un ekibi Newcastle United, 52. dakikada Alexander Isak ile 2-0'ı bulmuştu.

Liverpool, 90+4. dakikada Federico Chiesa'nın attığı golle 2-1'i buldu ancak bu gol kalan dakikalar için yeterli olmamıştı.

70 YILLIK HASRET SON BULMUŞTU

Newcastle, tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası'nı kazanmış ve 70 yıllık kupa hasretini sonlandırmıştı.

İngiliz ekibi son olarak 70 yıl önce 1955'teki İngiltere Federasyon Kupası'nı kazanmıştı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Newcastle United taraftarıyla birlikte görkemli bir şampiyonluk geçidi düzenledi.

Siyah-beyazlıların, Lig Kupası şampiyonluk kutlamalarına 300.000 taraftar katıldı.

Taraftarlar futbolcularla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı.