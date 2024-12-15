Newcastle United'dan Leicester City'ye fark

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Newcastle United, Leicester City'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Newcastle'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 60'da Jacob Murphy, 47'de Bruno Guimaraes ile 50'de Alexander Isak kaydetti.
23 PUANA YÜKSELDİ
Bu galibiyetin ardından puanını 23 yapan Newcastle United, ligin bir sonraki haftasında Ipswich Town deplasmanına gidecek.
14 puanda kalan Leicester City ise Wolverhampton Wanderers'ı konuk edecek.
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