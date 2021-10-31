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    Newcastle United'ı 3-0 yenen Chelsea zirveye tutundu

    İngiltere Premier Lig'de Chelsea, konuk olduğu Newcastle United'ı 3-0 mağlup etti.
    • AA
    • 31.10.2021 - 01:07
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    Newcastle United'ı 3-0 yenen Chelsea zirveye tutundu

    Premier Lig'in 10. haftasında Newcastle United ile karşılaşan lider Chelsea, 65 ve 77. dakikalarda Reece James, 81. dakikada penaltıdan Jorginho'nun attığı gollerle 3-0 galip geldi.

    Bu sonuçla 25 puana çıkan Chelsea, zirvedeki yerini korudu. Newcastle United, 4 puanla 19. sırada kaldı.

    Newcastle United ı 3-0 yenen Chelsea zirveye tutundu #1

     

    LIVERPOOL VE MANU PUAN KAYBETTİ

    Şampiyonluk adaylarından Liverpool ve Manchester City, haftayı puan kaybıyla kapattı.

    Liverpool, Brighton'ı ağırladığı mücadelede 4. dakikada Jordan Henderson ve 24. dakikada Sadio Mane'nin golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekip, 41. dakikada Enock Mwepu ve 65. dakikada Leandro Trossard'ın kaydettiği gollerle eşitliği yakaladı ve taraflar 2-2'lik sonuçla birer puana razı oldu. Ligde Liverpool 22, Brighton 16 puana ulaştı.

    Newcastle United ı 3-0 yenen Chelsea zirveye tutundu #2

    CRYSTAL PALACE, MANCHESTER CITY'Yİ DEVİRDİ

    Crystal Palace ise deplasmanda son şampiyon Manchester City'yi 6. dakikada Wilfried Zaha ve 88. dakikada Conor Gallagher'ın bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Manchester City'de Aymeric Laporte, 45+2. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Manchester City, 20 puanda kalırken Crystal Palace, 12 puana yükseldi.

    Newcastle United ı 3-0 yenen Chelsea zirveye tutundu #3

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