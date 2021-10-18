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    Newcastle'ın kış transfer bütçesi 60 milyon euro

    Newcastle United'da transfere büyük bütçe ayrılması beklenirken kış aylarında bunun sadece 60 milyon euro ile sınırlı tutulacağı iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 15:43
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    Newcastle'ın kış transfer bütçesi 60 milyon euro

    Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, kış transfer döneminde yüksek bir harcama yapmak istemiyor. Kulübün el değiştirmesi sonrası Newcastle'ın transfer piyasasındaki etkinliğine yönelik beklentiler yükselse de bunun kısa vadede gerçekleşmeyeceği iddia edildi.

    Telegraph'ın haberine göre Finansal Fair Play, Newcastle United'a 200 milyon euroluk bir harcama limiti sunsa da ilk etapta kış transfer döneminde 60 milyon euroluk harcama yapılacağı belirtiliyor.

    Newcastle United, ara transfer döneminde ortaya çıkacak ekstra sözleşme ve bonservis bedellerinden kaçmak istiyor.

    Newcastle ın kış transfer bütçesi 60 milyon euro #1

    TUZAKTAN KAÇIYORLAR

    Bunun gerekçesi olarak da bir kulübün yüksek harcama yapacağı bilgisinin, takımlar ve menajerlerin oyuncu satışındaki beklentilerini artırdığı ifade ediliyor. Newcastle, zamanında PSG ve Manchester City için uygulanan tuzaktan kaçma niyetinde.

    Newcastle'da ilk hedefin takımın Premier Lig'deki sıkıntılı konumunu düzeltecek bir finansal strateji oluşturmak olduğu aktarılıyor.

    Newcastle ın kış transfer bütçesi 60 milyon euro #2

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