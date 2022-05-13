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Newcastle'ın yeni sezon formasındaki Suudi Arabistan detayı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın, sızdırılan yeni sezon formasındaki Suudi Arabistan detayları dikkat çekti.
- 13.05.2022 - 17:49
- Güncelleme : 13.05.2022 - 17:53
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, bu sezon Lig'de istediğini alamasa da kümede kalmayı garantiledi.
Diğer yandan Suudi Arabistan merkezli konsorsiyuma 300 milyon sterlin karşılığında satılan Newcastle'ın gelecek sezon giyeceği forma, sosyal medyaya sızdırıldı.
Suudi Arabistan renkleri olan forma tasarlandı
Yeni sezon formasında, kulübün yeni sahiplerinin ülkesi Suudi Arabistan renkleri olan yeşil ve beyaz renkleri yer aldı. Beyaz fon üzerinde yeşil detaylar şeklinde forma tasarlandı.