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    Newcastle'ın yeni transferi Trippier'in ayağı kırıldı

    İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı sağ bek Kieran Trippier, ayağındaki kırık nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıracak.
    • AA
    • 15.02.2022 - 02:22
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    Newcastle'ın yeni transferi Trippier'in ayağı kırıldı

    Serbest vuruştan attığı golle takımının 25. haftadaki Aston Villa maçını 1-0 kazanmasını sağlayan ancak 48. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Kieran Trippier'in sakatlığının boyutu belli oldu.

    Newcastle United'dan yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

    SEZONUN SON BÖLÜMÜNE YETİŞMEYE ÇALIŞACAK

    Trippier'in sağlığına kavuşmasının ne kadar zaman alacağı belirtilmedi ancak İngiliz basını, Newcastle United'ın İngiliz milli futbolcuyu sezonun son bölümüne yetiştirmeye çalışacağını öne sürdü.

    Newcastle ın yeni transferi Trippier in ayağı kırıldı #1

    NEWCASTLE, LİGDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

    Geçen yılın ekim ayında Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, ara transfer dönemini aktif geçirmişti.

    Kümede kalma mücadelesi veren Newcastle United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

    Newcastle ın yeni transferi Trippier in ayağı kırıldı #2


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