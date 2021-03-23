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    Neymar 140 çalışanın maaşını cebinden ödüyor

    PSG, 29 yaşındaki Neymar'ın, kendi adını taşıyan yardım kuruluşunda koronavirüs nedeniyle çalışamayan 140 çalışanın maaşını bir yıldır kendi karşıladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 18:07
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    Neymar 140 çalışanın maaşını cebinden ödüyor

    Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, saha dışında da kalpleri fethediyor.

    140 ÇALIŞANIN MAAŞINI ÖDÜYOR

    PSG'nin Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, kendi adını taşıyan yardım kuruluşunda; koronavirüs nedeniyle maddi açıdan zor durumda olan 140 çalışanın maaşını bir yıldır kendi karşılıyor.

    Neymar 140 çalışanın maaşını cebinden ödüyor #1

    PSG DUYURDU

    Fransız kulübünün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya'nın en büyük PSG hayran topluluklarından olduğu ve koronavirüsten oldukça etkilenen ülke için iyi dilekler sunuldu.

    Ayrıca yapılan paylaşımda Neymar'ın, bir yıldır kendi adını taşıyan ve bir yıldır kapalı olan kuruluşta çalışan 140 kişinin maaşlarını ödediği belirtildi.

    Neymar 140 çalışanın maaşını cebinden ödüyor #2

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