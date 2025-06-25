Neymar 6 ay daha Santos'ta

Son dönemde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan yıldız futbolcu Neymar'ın geleceği şekillendi.

31 Ocak 2025'ten bu yana futbola başladığı kulüp olan Santos'un formasını giyen 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı takımda kalacak.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Neymar, 30 Haziran'da bitecek mukavelesini 6 aylığına daha uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmenin sonunda 1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

"BURASI BENİM EVİM"

İmza törenini ardından açıklama yapan Neymar, şunları dedi:

Burada kaldığım için çok mutluyum. Burası benim evim. Elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

TEK HEDEFİ DÜNYA KUPASI

Öte yandan Brezilya basınında yer alan habere göre; Neymar'ın tek hedefi Dünya Kupası.

Bu doğrultuda yıldız oyuncunun 2026'da gerçekleşecek FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile mücadele edebilmek adına Brezilya'da kaldığı ve formda bir şekilde turnuvaya gitmek istediği dile getirildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

12 milyon euro piyasa değerine sahip tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Santos'la 14 maça çıktı

Yıldız isim, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.