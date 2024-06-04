Neymar, Ballon d'Or favorisini açıkladı Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Hilal'de forma giyen Neymar, eski kulübü Santos'a döneceği yönünde çıkan haberler hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu Vinicius Junior'a da övgü yağdırdı.

ensonhaber.com

Brezilyalı yıldız Neymar, Al-Hilal'le sözleşmesinin devam ettiğini ve gelecek sezon için Santos'a dönme planı olmadığını belirtti.

32 yaşındaki oyuncu, Santos'a döneceği şeklinde çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ancak bir gün yeniden Brezilya ekibinde forma giymek istediğini ifade etti.

"Harika bir sezon geçirmek istiyorum"

Neymar açıklamasında, "Söylenenler tamamen yalan. Planlanmış bir şey yok. Al-Hilal'le sözleşmemin bitmesine hala 1 yıl var ve harika bir sezon geçirmek istiyorum." dedi.

Bu sezon Al-Hilal'de 5 maça çıkan Neymar, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Brezilyalı oyuncu, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemiyor.

"Ballon d'Or'u kazanmasını istiyorum"

Real Madrid forması giyen Vinicius Jr.'ın bu yıl Ballon d'Or'u hak ettiğini söyleyen Neymar, Brezilyalı oyuncudan övgüyle bahsetti.

Neymar, "Açıkçası Ballon d'Or onun hakkı. Umarım öyle olur. Şampiyonlar Ligi finalinden sonra ona bir mesaj gönderdim. Ballon d'Or'u kazanacağına eminim." açıklamasında bulundu.